Tady to na rozchod nevypadá: Zpěvák a o 10 let starší matka jeho syna měli na galavečeru lásky na rozdávání

Cheryl a Liam vypadali spokojeně. Profimedia.cz

Zajíček z One Direction na ceremoniálu společně s Ritou Orou zazpíval píseň For You z eroticky laděného trháku Padesát odstínů svobody. Moderátor Jack Whitehall přišel za Liamem a Cheryl přímo do publika a nemohl se vzhledem k tématu filmu vyhnout otázce ohledně jejich sexuálního života. Když se dotázal, zda mají také tajné heslo, kterým naznačí, že sadomasochistické praktiky překročily snesitelný práh bolesti, zpěvačka zažertovala: „Nepřestávej!“.

Na první pohled se tak zdálo, že soukromý život Liama a Cheryl je naprosto v pořádku a jejich jedenáctiměsíční syn Bear vyrůstá v harmonické rodině. Na červeném koberci vypadali jako zamilované hrdličky, ale realita je prý jiná. „Jejich vztah je u konce. Liam si ale nemohl nechat ujít příležitost vystoupit se svým novým singlem. A s doprovodem Cheryl na sebe strhl ještě více pozornosti,“ tvrdí zdroj z okolí páru deníku The Sun. ■