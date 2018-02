Ve filmu hraje nevěrníka. Od půvabné matky své nejmladší dcery se ale Saša Rašilov téměř nehnul

Herec s matkou své sedmiměsíční dcery Herminapress

„Byl to moc příjemný večer, už proto, že jsme vyrazili do kina s celou rodinou. Je pravda, že byl Saša nervózní, přece jen to byla pro něj hlavní role a byl skoro ve všech záběrech a jednalo se o premiéru, ale ve finále zavládla všeobecná spokojenost,” komentovala průběh večera hercova přítelkyně Lída.

Během středečního večera hlídala dceru hereckého páru Lídina maminka. „Byla v těch nejlepších rukou. Byla to jedna z prvních příležitostí, kdy ji hlídal někdo jiný. Byla to asi teprve třetí akce, kdy byla Maruška hlídaná, jinak si vystačíme. Předtím ji hlídala Sašova sestra a dcery,” říká herečka.

Lídě to na premiéře velmi slušelo a bylo zjevné, že se pomalu vrací na svou předporodní váhu. „Stále se necítím úplně předporodně, ale lepší se to. Stále cvičím se svým trenérem Láďou a váha jde dolů pomalu, ale jistě,” říká Lída Němečková. ■