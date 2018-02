Že by se tenista potřetí oženil? Zamilovaná kráska exmanžela Ochotské si teď říká Rosolová!

Lukáš Rosol je zamilovaný do blondýnky Petry. Foto: Instagram P. Rosolové

Že by se snad potřetí oženil? Partnerka tenisty Lukáše Rosola (32), který má za sebou rozvod s moderátorkou Michaelou Ochotskou (33), se na sociální síti přejmenovala. Místo Petra Kubinová se teď označuje za Petru Rosolovou. Pár se přitom zasnoubil teprve v lednu .

O svatbě ale zamilovaný pár zatím mlčí, ač by tomu změna příjmení nasvědčovala. Pro českého tenistu by to byla už třetí veselka.

Ženatý nebyl jen s Míšou Ochotskou, ale i s atletkou Denisou. Ta si i po rozvodu ponechala příjmení Rosolová.

Petra, která působí jako trenérka, cestuje s Lukášem po celém světě a nedávno se svým milým tokala na exotických Maledivách, kde společně oslavili i Valentýna.

„Žijeme po svém, milujeme se po svém. Láska-emoce, milovat-žít-být,“ napsala na svátek zamilovaných Petra Rosolová, jež je o osm let mladší než Ochotská, s níž má tenista tříletého syna Andrého. A kdoví, třeba zadělá na potomka i s půvabnou nositelkou příjmení Rosolová.