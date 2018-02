Juraj Herz (83) po mozkové atace: Jeho stav se nelepší, zoufá si partnerka Martina Hudečková

Martina Hudečková se doma stará o nemocného Juraje Herze. Herminapress

„Trochu se rozmluvil, vnímá, sleduje televizi, stále se ale nehýbe a je zmatený,“ řekla Aha! Hudečková, která hned po skončení představení v divadle chvátá domů za Jurajem.

„Dohraji v divadle, co je nazkoušeno, do ničeho nového se ale pustit nemohu,“ dodala herečka s tím, že jí to nedělá sebemenší problém.

„Když jsme si spolu začali, Juraj mi dal pár opravdu krásných let. A já mu to teď chci vrátit,“ má jasno Hudečková, jež kvůli zdravotnímu stavu svého partnera musela nechat nově zařídit byt.

"Má svoji polohovací postel, hledáme nejlepší úhel k televizi, nebo aby viděl na obrazy, co má rád. Není to jednoduché, ale bojujeme,“ řekla nedávno herečka. ■