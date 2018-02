Tajné kamerové zkoušky: Škatulata, hejbejte se! Prima přetahuje nádhernou blond hvězdu Novy

Kateřina Němcová Foto: Super.cz

Televize Prima ve středu odpoledne udělala tajné kamerové zkoušky, do studia přišla moderátorka Kateřina Němcová. Rosnička Novy, která je jen několik měsíců po porodu, na Palmovku přijela krátce před pátou hodinou odpoledne a v budově televize byla necelou půl hodinu.

"Kateřina Němcová byla ve středu odpoledne na Primě na kamerových zkouškách. V tuto chvíli není rozhodnuto, zda bude jednou z tváří týmu zpravodajství nebo jiných projektů televize,“ řekl za zpravodajství Primy Adam Halmoši.

Televize zatím oficiálně neoznámila ani to, kdo nahradí vedle Romana Šebrleho Gabrielu Laškovou. Už několik týdnů se přitom spekuluje, že by to měla být Eva Perkausová.

"Stále platí, že Zprávy FTV Prima moderuje Gabriela Lašková a spekulace kolem Evy Perkausové nebudeme komentovat. O změnách budeme diváky včas informovat,“ dodal. ■