Tahle kočka v bikinách je jen krůček od padesátky! Maminkou se opravdu stala už v minulém století

Kelly má dokonalou postavu. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Tato sexy Američanka je opravdu přírodním zázrakem. Účastnice reality show The Real Housewives of New York City zastavila čas. Dokonalou postavu by jí mohly závidět i o generaci mladší modelky. Pravidelná dřina je na ní opravdu znát.

Kelly je už zasloužilou matkou, jejím dcerám je osmnáct a dvacet let. Na pláži však úspěšně popírá svůj věk. Nestárnoucí americká celebrita se vystavovala v Miami se stejnou hrdostí, jako by pózovala do plavkové kampaně. Plynoucí čas tuto dámu opravdu nijak neohrožuje. I padesátiny oslaví jako obdivovaná sexy kráska. ■