S dětmi si teď moc nezaběhá: Alec Baldwin je po operaci, po Manhattanu chodí o berli

Alec Baldwin je po operaci. Profimedia.cz

S výrazně mladší manželkou a početným potomstvem jsou na něj kladeny trochu jiné nároky než na jiné šedesátníky (kulatiny herec oslaví za dva měsíce), tak snad bude brzy v pořádku a při síle. Běhat za třemi rošťáky dá zabrat. A brzy budou čtyři, Alecova manželka, instruktorka jógy Hilaria (34), je opět těhotná.

Jejich láskyplný vztah se neprojevuje jen množstvím potomků, ale také gesty. Loni například Baldwin před Hilarií v katedrále sv. Patrika na Manhattanu znovu poklekl a požádal ji o ruku (řekla ano), k příležitosti sedmiletého výročí seznámení, jež připadlo na pondělí, zase Hilaria na sociální síti napsala: „Potkala jsem ho před sedmi lety...a jak se naše životy změnily. 5,5 roku manželství, skoro čtyři děti...také krásný čas a společné momenty,“ začala a následovaly rady na dobře fungující vztah s více potomky: „Jednou z věcí, která nám pomáhá, je vyčlenění si času jen pro nás. Děti jsou požehnání, ale také zkouškou vztahu. Není to pohádka, není to lehké, ale je to život, jsme to my. A to nejdůležitější: nikdy neztrácejte smysl pro humor,“ píše nastávající čtyřnásobná maminka.

Manželé mají čtyřletou Carmen, dvouapůlletého Rafaela a rok a půl starého Leonarda. Baldwin má z manželství s Kim Basinger ještě dvaadvacetiletou dceru Ireland, která se věnuje modelingu a po rodičích také herectví. ■