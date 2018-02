Porotkyně Hlasu šla do plavek: Takhle na dovolené v Mexiku laškovala s manželem

Alicia Keys Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Interpretka písně Another Way to Die z bondovky Quantum of Solace vyrazila s manželem do mexického letoviska Cabo San Lucas. Alicia se za Swizze Beatze provdala v roce 2010. Spolu mají dva syny s netradičními jmény - sedmiletého Egypta a tříletého Genesise.

Alicia se v Mexiku ukázala v červených jednodílných plavkách jako z Pobřežní hlídky. S manželem jim to stále skvěle klape. Na terase se spolu škádlili jako čerstvě zamilovaný pár. Tady láska rozhodně nevyprchává.

Zpěvačka si příliš dlouhou dovolenou nemůže dovolit. Čekají ji povinnosti spojené s hudební soutěží. V The Voice se předvede již potřetí. Tentokrát bude zpěváky hodnotit s Adamem Levinem, Blakem Sheltonem a Kelly Clarkson. ■