Seriálová hvězda sebrala odvahu a pochlubila se poporodními fotkami v prádle a bikinách

Katherine Heigl zaznamenala průběh poporodního shazování kil. Profimedia.cz

Heigl s fanoušky sdílela fotku složenou ze tří snímků, pořízených v různých fázích hubnutí. Je na nich vidět obrovský progres a herečka, hnána „hlubokou touhou se cítit fit a sexy“, na sebe může být pyšná. „Je to 14 měsíců, co se Joshua Jr narodil, a stejně dlouhou dobu jsem se dostávala zpět do formy. První fotka byla pořízena měsíc po porodu, druhá téměř rok poté a třetí minulý víkend. Přála bych si mít víc fotek z doby mezi první a druhou (fotkou), abyste viděli, jak pomalu to šlo,“ napsala na Instagramu.

Katherine v nejbližší době čeká dovolená v teple a od dubna i natáčení. „Hluboká touha cítit se fit, silná a sexy mě poslední dva měsíce hnala vpřed ve shazování posledních poporodních kil a k tomu, abych znovu našla své břišní svaly,“ napsala dále. Heigl v poslední fázi hubla s pomocí aplikace, v níž si vybrala program, který jí vyhovoval. „Nebudu lhát, je to záhul, ale progres, který jsem viděla po pěti týdnech, mě motivoval vydržet,“ dodala herečka.

Její novou rolí, o níž hovořila výše, má být dle Daily Mailu seriál Kravaťáci, který proslavil Meghan Markle (a ta mu to následně vrátila). Katherine Heigl je známá především ze seriálu Chirurgové, případně i z filmu Zbouchnutá. ■