Herecký parťák Bohdalové přišel o řidičský průkaz: Dechová zkouška prokázala přítomnost alkoholu

Zdeněk Hruška má malér.... Profimedia.cz

Podle televize řidič za volantem seděl bez bot, jen v ponožkách, měl velké problémy artikulovat a vůbec se pohybovat. „V momentě, kdy strážníci otevřeli dveře vozidla, vyvanul se silný zápach alkoholu. To následně potvrdila i dechová zkouška,“ řekla televizi Prima Irena Seifertová, mluvčí městské policie Praha.

Prohřešek známý herec nakonec přiznal. „Byla to děsná blbost. Prostě jsem jenom kousek chtěl přeparkovat, protože jsem se bál, aby popeláři, kteří tam jezdí, neodtáhli mé auto. Prostě jsem si to neuvědomil, no. A v tom autě jsem usnul,“ řekl televizi herec.

Hruška na místě přišel o řidičský průkaz. To ho ale zřejmě nebude tolik trápit jako to, že ho pravděpodobně nemine trestní stíhání. „Prověřujeme okolnosti nehody jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, za což hrozí až tři roky za mřížemi,“ řekl Primě Jan Daněk, mluvčí pražské policie.

Další vyjádření herce k tomu, proč za volant sedl opilý, uvidíte v dnešním Top Staru. ■