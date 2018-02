Je z něj ženáč? Edu Sheeranovi se na prsteníčku blyští kroužek. A slavná moderátorka tweetovala o svatbě

Ed Sheeran Profimedia.cz

Spekulacím o svatbě nahrává také tweet, který 17. února zveřejnila moderátorka Ellen DeGeneres. Ta Sheeranovi prostřednictvím sociální sítě popřála k narozeninám a dodala, že je nadšená z jeho svatby a že zazpívá. Stihl si tak zpěvák k narozeninám dopřát manželství? Své soukromí si drží pod pokličkou, tudíž je to klidně možné. I ty zásnuby veřejně oznámil až po téměř měsíci.

S Cherry se Ed zná už od středoškolských let. Dohromady se ale dali až v roce 2015, na večírku u Taylor Swift, pořádanému ke Dni nezávislosti. Seaborn tehdy pracovala v New Yorku, ještě téhož roku ale za Sheeranem přesídlila do Londýna. Zpěvák také uvedl, že je připraven založit s partnerkou rodinu. ■