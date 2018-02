10 nejžhavějších fotek oslavenkyně Rihanny: Zpěvačka s oblibou svléká podprsenku i kalhotky

Rihanna je zkušená odhalovačka. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Barbadoská sexbomba se na hudební scéně zjevila v roce 2005, kdy vydala debutové album Music of the Sun. To si v obchodech nevedlo špatně, ale celosvětový úspěch přišel až s třetí deskou Good Girl Gone Bad, na němž zazněl hit Umbrella.

Na hudební scéně Rihanna patří mezi špičku, ale kromě zpívání se uplatnila i v jiných oborech. Má za sebou zkušenosti jako herečka i modelka. Nikoho nepřekvapí, že při pózování to Rihanna s oblékáním nepřehání. Až už jde o profi fotky či soukromé záběry z Instagramu, zpěvačka tíhne k nahotě. Když zrovna není nahoře bez, sundá pro změnu kalhotky. To nejpeprnější z jejího archívu najdete ve žhavé galerii. ■