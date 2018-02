David Gránský má konkurenci: Tohle je jeho mladší bráška, který si zahrál v seriálu. A hned šlo o drsnou scénu!

Mladší bráška Davida Gránského (vpravo) si zahrál v seriálu. Video: archiv FTV Prima

Tam jsou diváci zvyklí především na Davida Gránského, ale tentokrát dostane prostor jeho brácha, jemuž se stane osudná nebezpečná hra mezi spolužáky. Na natáčení se sourozenci nepotkali, ale to David kvituje spíše s úlevou. Proč?

„Myslím, že bych byl moc kritický a on zase zbytečně vynervovaný a nejistý, takže jsem rád, že jsme se nakonec nestihli potkat.“

Přiznává ale, že on byl ten, díky kterému se Tomáš do herectví pustil. „Odmala to u mě viděl a bavilo ho to. On ale zároveň hodně sportuje, hraje tenis a je v tom docela dobrý. Začal s tím ale z donucení, kvůli kamarádce odjel na letní hereckou školu, kde měl spíš dělat doprovod té holce, ale přijel úplně nadšený.“

Na úspěchu mladšího sourozence si ale David nepřipisuje žádné zásluhy a také tvrdí, že si práci Tomáš zajistil sám, on se v tom nijak neangažoval.

A jak se Tomášovi hrálo v seriálu, kde jeho bratr patří k největším hvězdám? „Jelikož jsme s hrdinou podobně staří, tak dobře. Navíc mi tam všichni pomáhali a byli hodní. Bylo to super,“ říká Tomáš ke své první roli a se smíchem dodává, že snad nebyla poslední.

„David je už od malička můj vzor, a tak jsem to chtěl taky zkusit,“ přiznává sympatický teenager a stejně jako David souhlasí, že nepotkat se na place bylo spíše výhodné, protože by před ním měl trému.

Kromě hraní se Tomáš úspěšně věnuje tenisu, takže kdyby měl volit, váhal by. „Herectví mi za poslední půlrok hodně přirostlo k srdci, takže bych byl asi herec. Ale tenis hraju od osmi let, je to moje srdeční záležitost. Pokud bych se nedostal na konzervatoř, což mám v plánu, tak bych zkusil sportovní gympl.“

V Modrém kódu si zahrál roli jednoho z teenagerů, kteří zkouší nebezpečné hry. Odráží takové počínání dnešní skutečnost? „Věřím, že to hodně teenagerů dělá, ale já s kamarády ne, i když taky občas zkusíme něco, co rodiče nepotěší. Třeba vylézt na střechu střešním oknem. Rozhodně se ale neškrtíme,“ uzavírá rozhodně nadějný herec. ■