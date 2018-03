Poznali byste, který ze známých sportovců takto trénoval doma v obýváku? Chybělo málo a sportu by se vůbec nevěnoval

Málem se vrcholovému sportu vůbec nevěnoval.... Foto: archiv M. Moravcové

Když mu bylo deset, několik měsíců bojoval s Perthesovou chorobou, jež postihla jeho kyčelní klouby. I díky podpoře celé rodiny v čele s maminkou se ale z nemoci dostal bez trvalých následků. Dnes to Ondřej Moravec komentuje: „Mě to ke sportu pořád táhlo, proto jsem se postavil znovu na lyže, hned jak to bylo možné. Když mamka viděla moje odhodlání, podpořila mě v tom, co mě bavilo, ačkoli mě od toho ostatní zrazovali. A vydrželo jí to dodnes – při závodech svolává celou rodinu a fandí mi všichni společně. Chtěl bych jí za její podporu velmi poděkovat,“ říká Ondřej Moravec.

Ondra neváhá své mamince Magdě poděkovat při každé možné příležitosti, a proto se nedávno stal ambasadorem kampaně Děkuji, maminko, která poukazuje na roli maminek jako prvního a největšího zastánce svých dětí, jako člověka, který vidí potenciál dítěte bez ohledu na to, jak jej vnímají druzí. ■