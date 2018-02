Poznali byste maminku trojnásobného medailisty ze Soči? Biatlonista Ondřej Moravec podobu nezapře

Ondra je mamince velmi podobný. Foto: Procter & Gamble/Děkuji, maminko (3x)

Ondřej Moravec v dětství prodělal vážnou chorobu, která postihuje kyčelní klouby. Lékaři předvídali, že bude sportovat jen příležitostně a nebude to na profesionální úrovni. „Ondřej byl velmi pilné a talentované dítě. Byl velmi pracovitý a nadšený pro sport už odmala. I když ho v deseti letech potkaly nemalé zdravotní komplikace, vždy jsem ho podporovala v tom, co chtěl dělat,“ komentuje to Magda Moravcová.

„Mě to ke sportu pořád táhlo, proto jsem se postavil znovu na lyže, hned jak to bylo možné. Když mamka viděla moje odhodlání, podpořila mě v tom, co mě bavilo, ačkoli mě od toho ostatní zrazovali. A vydrželo jí to dodnes – při závodech svolává celou rodinu a fandí mi všichni společně. Chtěl bych jí za její podporu velmi poděkovat,“ popisuje biatlonista Ondřej Moravec, jak to u nich doma chodí. ■