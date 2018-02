Zoufalka z Big Brothera vyměnila popíjení v baru za studenou koupel: Takhle polonahá nestyda dováděla ve vlnách

Simone Reed touží po velké slávě... Profimedia.cz

Jednou z ostře sledovaných britských televizních hvězdiček je i Simone Reed, která se kromě Big Brothera objevila i v pořadu On Benefits, který sleduje osudy nezaměstnaných.

Slávychtivá Simone touží po další lukrativní nabídce, a tak se snaží zaujmout výstředním chováním. Fotografové ji už několikrát zvěčnili, jak si vykračuje z baru ve značně podroušeném stavu. Samozřejmě spoře oděnou.

Tentokrát se Simone dostala pod drobnohled britských paparazzi na dovolené ve Španělsku.

Tam sice nepanují zrovna letní teploty, ale to televizní tragédce vůbec nevadilo a v moři i tak absolvovala studenou koupel.

Horní díl plavek k dovádění ve vlnách vůbec nepotřebovala a fotografové ji zvěčnili nahoře bez. A že si obnažená ňadra zakrývala rukama? To v tomto případě nebylo tím, že by Simone nemohla překonat stud. Hvězdě reality show jen byla příliš velká zima. Příště by si měla pro polonahé skotačení v moři vybrat jinou destinaci, nebo počkat až na léto. ■