Zpěvačka (50), která v 90. letech kralovala hitparádám, se zasnoubila s kolegou z hudební branže

Toni je zasnoubená. Profimedia.cz

S hitem Un-Break My Heart v roce 1996 zabodovala po celém světě. Toni Braxton (50) už sice nedosahuje dřívějšího věhlasu, ale konečně našla štěstí v lásce.

O zasnoubení zpěvačky s raperem Birdmanem se spekulovalo už několik měsíců. Toni zásadní životní krok potvrdila až nyní v promo spotu na reality show Braxton Family Values, v níž účinkuje se svými čtyřmi sestrami a matkou. Podobnost s pořadem Keeping Up with the Kardashians je čistě náhodná...

„Musím vám něco zásadního oznámit, jsem zasnoubená!“ potvrdila před kamerou zpěvačka, která vztah s Birdmanem držela v tajnosti. Spekulace o zásnubách vyvolala mladší sestra hudební hvězdy, která rapera v rozhovoru označila za svého budoucího švagra.

Toni a Birdman se znají spoustu let, ale sblížili se až v roce 2016 na udílení BET Awards. Interpretka hitu Un-Break My Heart byla v letech 2001-2013 manželkou hudebníka Keriho Lewise. Spolu mají syny Denima (16) a Diezela (14). ■