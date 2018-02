Svoje pankáče má i vážná hudba: Tenhle britský houslista se vyrovná rockovým hvězdám

Nigel Kennedy je opravdu houslista, i když tak nevypadá. Foto: archiv Bluegekko

Britský houslista Nigel Kennedy rozhodně nepatří mezi usedlé typy osobností pocházející z prostředí klasické hudby. Nevystupuje ve smokingu, jeho koncerty se dají srovnat s rockovou show, má za sebou velmi divoké období, za které by se nemusela stydět žádná rocková hvězda. I přesto je považován za nejúspěšnějšího houslistu současnosti. Nyní se chystá dorazit do Prahy, kde vystoupí 14. března v Kongresovém centru.

Britský "bad boy" Nigel Kennedy má za sebou divoký život. Pod tímto si lze představit mnohé. Jeho služby si však vyžádaly ty největší osobnosti britského popu. Mezi ně patří například Paul McCartney, Boy George, Jeff Beck nebo legendární skupina The Who. Kennedy je pověstný svým bohémským pojetím života. I proto se v minulosti velmi časti stávalo, že po jeho koncertech následovala velká party a večírek končil v pozdních ranních hodinách. Na to však nebyli na festivalech vážné hudby jejich organizátoři zvyklí.

Mezi kontroverzní tvrzení Kennedy patří například to, že odmítá dirigenty. Nechce s nimi spolupracovat, prý jsou to jen obyčejní mávači a jejich funkce je pro něj nedůležitá. Odbornou veřejnost klasické hudby namíchnul například také tím, že označil přední muzikanty za neoriginální. Všichni prý zní stejně a učí je to už ve školách. Vždy když Nigel Kennedy přijde na pódium, diváci se nestačí divit. Jednou se uvede kopnutým fotbalovým míčem směrem do publika, jindy přijde jako rocková hvězda utržená ze řetězu. Jakmile ale začne hrát na housle, vše je odpuštěno a diváci nevěřícně zírají. ■