Markéta Konvičková: Because of you

Tentokrát neodhalila tělo, ale duši: Takhle srdceryvnou píseň jste od Markéty Konvičkové ještě neslyšeli

Jedna z našich nejkrásnějších zpěvaček Markéta Konvičková (23) ani se začátkem roku nezahálí a neustále překvapuje své fanoušky novými aktivitami. Po aktuálním albu s názvem JÁ, natočení tanečního duetu s Michalem Davidem (57) Už svítá, který už záhy začne propagovat jejich společné velké letní turné, a řadě vystoupení po celé republice, přináší Markéta posluchačům překvapivě intimní zpověď v podobě baladické písně Because of you.

Pouze za doprovodu klavíru, na jeden zátah, bez jakýchkoliv úprav zvuku či obrazu, předstupuje před publikum, jak sama říká, takřka „svlečená“ až na dřeň své duše a vyznává se ze svého zkrachovalého vztahu, který jí zanechal velké jizvy na srdci, ale zároveň ji náležitě zocelil a pomohl jí zcela dospět. Byť je píseň úplnou novinkou v repertoáru Markéty Konvičkové, existuje již celých pět let. Autorka a kamarádka zpěvačky Elis Mraz ji připravila už pro její předposlední album, ale tehdy na takovýto typ písně ještě Markéta nebyla připravena. Více než pětileté čekání se vyplatilo, Markéta má již delší dobu spokojený vztah, sebevědomě studuje vysokou školu, koncertuje a ví, co od života chce. To vše najdete v interpretaci nové písně, která vám vžene slzy do očí, ale i pohladí a inspiruje. ■

Fotogalerie 2 fotografie » Markéta ve studiu při natáčení písně ■ Foto: archiv Petarda production Tentokrát neodhalila tělo, ale duši. ■ Foto: archiv Petarda production