Svůj silikonový dekolt neodhaluje jenom v Plesu upírů: V tomhle muzikálu zpěvačka ukazuje hodně velkou část vnad

Vypadalo to, že Míše Gemrotové spadnou šaty. Foto: archiv divadla Broadway

Zpěvačku Michaelu Gemrotovou (32) ovšem můžeme vídat i u konkurence. V muzikálu Muž se železnou maskou hraje krásku, na níž by velmi rád nejen pohledem spočinul francouzský král. A tam už má kostýmy opravdu hodně sexy. Jak se ostatně můžete pokochat na fotografiích, šaty mají takový střih, že to vypadá, jak by z Míši měly každou chvíli spadnout.

V Divadle Broadway by se v tom případě možná slavilo ještě víc, ale i tak důvod k oslavě byl. Muzikál Muž se železnou maskou totiž navštívil padesátitisící divák. Na Plesu upírů se slavilo minulý pátek, pro změnu 150. repríza, tu ale odehrála Natálie Grossová, takže Míša si užila slavnostní dort aspoň u konkurence, kde jubilejního diváka přivítala spolu s Davidem Gránským, jenž hrál krále Ludvíka XIV., královnou Ivou Marešovou nebo mušketýry Petrem Kolářem či Josefem Vojtkem. ■