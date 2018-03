Nejlépe placená herečka světa řádila v zábavním parku jako malá holka. Tyhle emoce hrát nemusí

Všechny atrakce, které Emma vyzkoušela, si s nadšeným smíchem a křikem užila. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Ještě jí ani nebylo třicet let a už že je podle časopisu Forbes momentálně nejlépe vydělávající herečkou světa. Naštěstí těch 26 miliónů dolarů, co jí v uplynulém roce přistálo na kontě , neprovedlo s milou povahou herečky Emmy Stone (29) zhola nic. A dokonce ani fakt, že tahle sympatická zrzka za muzikál La La Land loni získala Oscara, ji nijak negativně neovlivnil.

Když si nyní vyrazila s přáteli na výlet do kalifornského Disneylandu, jako by se v ní zase probudila ta malá rozdováděná holka, kterou ještě nedávno byla. Zábavní park ji svými atrakcemi úplně vrátil v čase do dětství. Obrazový materiál, který její návštěvu dokumentuje, zachycuje Emmu hned na několika různých atrakcích a všechny si náležitě, většinou s nadšeným smíchem užila.

K dobré náladě má důvodů více než dost. Kromě filmových úspěchů se jí konečně daří i v osobním životě. Po nevydařeném čtyřletém vztahu s hereckým kolegou Andrewem Garfieldem (34) se v říjnu dala dohromady s režisérem a scenáristou Davem McCarym. ■