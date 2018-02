Jak získat do léta štíhlou postavu bez celulitidy, a navíc další hubnutí v hodnotě téměř 6000 Kč?

Vše, co jste chtěli vědět o liposukci

O liposukci panuje mnoho polopravd a mýtů. Jak to s odsáváním tuku opravdu je, jak se provádí, co od ní čekat a na co si dát pozor, jsme se zeptali MUDr. Heleny Singerové, plastické chiruržky v Asklepionu. Co je a co není liposukce? „Liposukce je chirurgický výkon, při kterém provádíme snížení podkožní tukové vrstvy odsátím určitého množství tuku tam, kde dochází k jeho nadměrnému ukládání,“ říká MUDr. Helena Singerová. „Liposukce naopak není metodou, která snižuje nadváhu obézních jedinců.“