Nenalíčená hvězda Kill Billa vyrazila do ulic New Yorku s nejstarší dcerou. Podobu nezapře!

Uma Thurman s dcerou Mayou (19), která jí je opravdu velmi podobná. Profimedia.cz

To je ale podoba! Americká herečka Uma Thurman (47) vyrazila do ulic New Yorku se svou nejstarší dcerou Mayou (19) a nutno dodat, že jablko nepadlo daleko od stromu. Nejenže se Maya své slavné matce podobá jako vejce vejci, její kariéra se navíc ubírá stejným směrem.