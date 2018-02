Majitelka nejobdivovanějšího poprsí opět provokovala: Filmová milenka Bena Afflecka se ukázala v sexy prádélku

Emily Ratajkowski zapózovala v prádélku. Profimedia.cz

Ani po všech těch letech, kdy je extrémně vytěžovanou profesionálkou, se na její tváři neobjevila jediná známka únavy. Zdá se naopak, že když pro samou práci neví, kam dřív skočit, sluší jí to ještě trochu víc. A na množství její téměř nadlidské energie, kterou vyzařuje, se to také neprojevuje.

Asi tedy nikoho moc nepřekvapilo, když Emily Ratajkowski (26), která si zahrála i ve filmu Zmizelá po boku bena Afflecka, do svého portfolia nedávno získala další prestižní zakázku. Tentokrát se jedná o jarní kampaň na spodní prádlo oděvní značky DKNY.

Americká modelka, která první velké úspěchy v módní branži zaznamenala už na začátku vysokoškolského studia, už ostatně několikrát zopakovala, že nejpohodlněji se v osobním životě cítí nahá: „Ráda se rozhoduji sama. I proto žiju svůj život jen podle mých vlastních představ... Nejvíce pohodlně se cítím nahá doma...,“ svěřila se nedávno reportérům deníku Daily Mail.

Nelhala. Na jejím uvolněném výrazu při focení je to zkrátka poznat. Ostatně, sami se o tom můžete přesvědčit z materiálu, který najdete v naší sexy galerii. Emily sice úplně nahá není, ale na to, aby rozpálila vaši fantazii, to stačí až až. ■