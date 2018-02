Do svatebních šatů nezhubla: Takhle oplácaná herečka vstoupila do manželství s šéfkuchařem

Už je z ní vdaná paní. Profimedia.cz

Přišlo to naprosto nečekaně. Sotva se Amy Schumer (36) pochlubila novým přítelem, stala se na kalifornské pláži jeho manželkou. Podívejte se na fotky z jejich svatby.

Americká komička nejprve dělala tajnosti a média nechala o veselce jen spekulovat. Nakonec se ale sama na Instagramu pochlubila snímky, které zachycují její vstup do manželského svazku. Takhle spokojená snad nikdy nebyla.

Amy se sice dříve bránila označení plus size, ale se svou plnoštíhlou postavou už je smířená. Sama si ze svých nedostatků udělá legraci v komedii I Feel Pretty. Herečka nepatří k ženám, které by se za každou cenu snažily zhubnout do svatební róby. Za šéfkuchaře Chrise Fischera se provdala v pohodlných šatech s tenkými ramínky od návrhářky Monique Lhuillier, které vyšly na 111 tisíc českých korun.

Herečka se sice vdávala po krátké známosti, ale svatbu neošidila. Na obřadu v Malibu nechyběly hollywoodské hvězdy Jake Gyllenhaal, Jennifer Lawrence a Jennifer Aniston. Amy na sociální síti sdílela fotky z významného životního milníku a poděkovala všem za gratulace. ■