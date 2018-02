V jednatřiceti už řeší vrásky. V klobásovém jedu ale Kerndlová spásu rozhodně nevidí

I Tereza Kendrlová může mít nějaké chybičky. Super.cz

„Jsem pro to, aby člověk chodil včas. Podle mě je důležitá prevence, aby člověk nepřišel s hlubokými vráskami,” popisuje svůj zodpovědný přístup Tereza, která se snaží udržovat stále svěží. Během zpívání hodně hýbu čelem, a tak se mi objevuje vráska na čele a jemné nosoretní vrásky. Proto jsem se rozhodla jít na jemné ošetření laserem, které je bez jakýchkoli vpichů a použití skalpelu,” říká zpěvačka.

A jak se tedy hodlá zpěvačka zbavit nedokonalostí pleti, když ještě nechce spoléhat na botox? „Tereza bude podstupovat preventivní zákrok prohřívání laserem, abychom stimulovali tvorbu kolagenu a zabránili vzniku mimických vrásek. Zároveň budeme intenzivním prohříváním eliminovat červené žilky v obličeji,” popsala nám zákrok lékařka kliniky Yes Visage MUDr. Tereza Gabryšová.

Vzhledem k tomu, že Kerndlová podstoupila neinvazivní zákrok, mohla po ošetření vyrazit klidně na vystoupení. „Po odstranění žilek by mohlo v místě ošetření dojít k zarudnutí, případně by se mohla objevit malá modřinka. Vše se ale dá zakrýt make-upem, tak by ji to nemělo omezovat,” říká Gabryšová. ■