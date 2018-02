Kopřivová se zastala zraněného Jágra: Takhle přítelkyně hokejové legendy reagovala na drsný atak!

Jaromír Jágr a jeho láska Veronika Michaela Feuereislová

Jen co se Veronika Kopřivová (26) vrátila do Česka, hned se musela strachovat o svého miláčka Jaromíra Jágra (46), který byl v zápase Kladna s Havířovem naražen po tvrdém zákroku na mantinel a musel zraněný odstoupit z utkání .

Veronika sice není žádná znalkyně hokejových pravidel, ale Jaromíra se samozřejmě ihned zastala, ač byl zákrok posouzen jako čistý. „Děkujeme za podporu, první liga no. Pravidla tady asi jsou jiná. Víc to komentovat nebudu a toho Havířáka už vůbec ne, byla bych akorát sprostá,“ nechala se na sociální síti slyšet Veronika.

Hráč Havířova Marek Sikora, který měl ostrý zákrok na Jágra na svědomí, přitom projevil lítost. "Byl to strašně nešťastný náraz. Asi si tam dal ještě o tu hranu nebo nevím. Strašně mě to mrzí. Když jsem ho pak viděl, tak to bylo nepříjemné. Samozřejmě jsem věděl, o koho jde. A je jedno, jestli je to Jágr nebo někdo jiný,“ kál se po zápase Sikora.

Hokej je ale tvrdý sport a Jaromír se jistě dá brzy pořádku. Veronika se teď musí zaměřit i sama na sebe. Aby se Jágrovi líbila, bude si muset hlídat nástrahy českého jídelníčku.

„Po pěti dnech v ČR dvě kila tuku nahoře, budu muset začít zase makat,“ povzdechla si Kopřivová, která se ještě nedávno na dovolené v Mexiku pyšnila ukázkovou figurou v plavkách. A tu by si chtěla mermomocí udržet. ■