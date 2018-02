Pavel Trávníček má nejmladšího syna spíš ve věku vnoučete: Jak se s pozdním otcovstvím vypořádal?

Pavel Trávníček Super.cz

Nezapomenutelný princ ze Tří oříšků pro Popelku Pavel Trávníček (67) si užívá pozdního otcovství. Není to tak dlouho, co s manželkou Monikou oslavili první narozeniny svého syna Maxe. "Už je to takový atlet, je bystrý a hbitý, dělá mi radost. Je s ním sranda," řekl Super.cz Pavel.