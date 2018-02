Topmodelka Pořízková (52) na svou domovinu nezapomíná. Český návrhář ji oblékl do hodně odvážného modelu

Rodačka z Prostějova se neváhala poodhalit. Foto: Julia Martins Miranda

Českému návrháři se daří oblékat do svých modelů krásky, které obdivuje celý svět. Poté, co se do jedné z posledních módních kolekcí Jiřího Kalfaře zamilovala Alina Baiková, se módní designér těší ze spolupráce s jinou nádhernou Slovankou. Tou je Pavlína Pořízková.