Česká Miss World to přepískla, do kina dorazila v podprsence

Styděla se takhle promenádovat v obchodním centru. Na sociální síti se ale outfitem pochlubila. Foto: Instagram N. Kotkové

„To je tak, když dorazíte jen v podprsence na akci a nedojde vám, že se koná v obchoďáku. Hrozně se stydím,” culila se držitelka titulu Česká Miss World 2016.

Modelka a blogerka oblékla kousky z poslední kolekce známé značky s motivační kampaní. Přes zmiňovanou sportovní podprsenku přehodila efektní budu s prostřihy, které dominovaly nápisy „Be the brave one“. Díky zkráceným nohavicím retro jeans vynikaly klasické matné lodičky Aldo. „Ten nápis mi připomíná písničku z jiného filmu Největší showman. ’I am brave. I am bruised I am who I'm meant to be. This is me!’ Miluju tu písničku, mě vlastně až dojímá,” notovala si rozpustilá Natálka. ■