Šťabajzna Cibulková opět na scéně. Herečka ve filmu rozdává rady, jak docílit fungujícího vztahu

Vilma Cibulková opět perlí.

„Upřímně, já osobně bych si u svých příbuzných, byť sebe bližších, nikdy neodpočinula. Teta Marta vlastně také ne, ale našla, co postrádala. Lásku. V závěru filmu ale pronáší jednu velmi pádnou větu, a to, že své manželství zachrání jen ti, co ho zachránit chtějí, a já s tím naprosto souhlasím. Navíc, proč by jim v této snaze nemohlo dopomoci i nezaujaté třetí oko, a tím většinou manželské poradenství bývá,” tvrdí Cibulková.

V komedii Věčně tvá nevěrná, která se kromě Prahy a okolí natáčela i v exotických lokacích Egypta, uvidíme další známé herce jako Lenku Vlasákovou, Sašu Rašilova, Jiřího Lábuse, Pavla Kříže nebo Filipa Blažka. Úvodní píseň k filmu nazpíval zpěvák Xindl X společně se Sabinou Křovákovou. ■