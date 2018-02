Tohle byl velmi špatný výběr: Seriálová herečka (20) v minišatech kromě zmenšených ňader ukázala i obrovská stehna

Ariel Winter Foto: Super.cz/Profimedia

Pár kil navíc není ve světě šoubyznysu žádným hendikepem, musí se ovšem umět nosit. Ariel Winter (20) je bohužel ukázkovým příkladem celebrity, jíž se to zoufale nedaří.

Ashley Graham (30) je výrazně oplácanější, přesto září v kampaních a sklízí obdiv. Herečka ze seriálu Taková moderní rodinka by se od ní mohla ledacos přiučit. Ariel je totiž při výběru oblečení naprosto bezradná. Místo toho, aby své oblé tvary prodala, ze sebe dělá nevkusnou macandu.

Plnoštíhlá herečka si se svým přítelem Levim Meadenem vyšla do kavárny v abnormálně nelichotivém outfitu. V krátkých šatičkách kromě ňader, která si nechala kvůli bolestem zad o dvě čísla zmenšit, ukázala i stehna. A ta rozhodně nejsou výstavní. Herečka měří pouhých 155 centimetrů a měla by si dobře rozmýšlet, co obléká. Šatičky totiž byly tak krátké, že jí z nich vylézal zadek, což v jejím případě nebylo moc sexy. ■