Už si chystá děkovnou řeč? Natálie Grossová má šanci připravit o Thálii o 36 let starší Lucii Bílou

24. března se v Národním divadle ukáže, jestli porazí své zkušené kolegyně. Herminapress

„Okamžitě jsem se rozbrečela radostí. Jásala jsem, skákala a hned objala mamku. Potom, co mi tu novinu oznámila maminka mi volal ještě František Janeček. Měla jsem obrovskou radost,” popisuje chvíle štěstí Grossová.

Společně s patnáctiletou dívenkou je ve stejné kategorii nominovaná o šestatřicet let starší Lucie Bílá a Katarína Hasprová (45). „Na vyhlášení se moc těším. Je to pro mě čest, že budu stát vedle takových jmen, jako je Lucka Bílá. Moc se na to těším,” říká Natálka.

S Grossovou jsem se potkali na 150. jubilejní repríze muzikálu Ples upírů, kde hraje hlavní roli. Ptali jsem se jí, jestli si myslí, že díky práci předčasně dospěla. „V této roli musím hrát dospělejší slečnu, ale určitě jsem stále ještě dítě. Jsem obklopená dospěláky, ale na druhou stranu jsem stále ještě dětská a myslím si, že ještě dlouho zůstanu,” říká Natálka a dodává: „Ve škole mám kamarády vrstevníky. V divadle mám dospělé kamarády. Je to fajn kombinace.” ■