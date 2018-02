Jak mu sedla role nevyléčitelného sukničkáře? Záletného Sašu Rašilova čeká ve filmu pořádné peklo

Saša Rašilov ve filmu Věčně tvá nevěrná

Po úspěšné komedii Život je život se režisér Milan Cieslar rozhodl pokračovat ve stejném žánru a do kin za pár dnů pošle svůj nový film Věčně tvá nevěrná. Ústřední dvojici v něm ztvární Saša Rašilov (45) a Lenka Vlasáková.

Lenka Vlasáková hraje cvičitelku aerobiku, která neúnavně pečuje o svoji dceru a manžela. „Jsem totální sportovní antitalent a nesportovec, takže tahle role byla dost protiúkol. Ale zvládla jsem to,“ vysvětlila herečka, jejíž filmový manžel má slabost pro mladé krásné ženy.

Scénář tak Rašilovovi předepisoval dokonce i útěk oknem, který byl skoro až kaskadérským kouskem. „Tohle jsem si opravdu ´užil´. Pod dohledem zkušeného kaskadéra jsem skákal asi ze čtyř metrů do krabic,“ uvedl Saša.

Populární herec se ve filmu sblíží s přitažlivou slovenskou herečkou Natalií Germani „Spolupráce s Natalií byla fajn. Pan režisér toho chce někdy moc najednou, a to bývá někdy problém. Já už to trochu znám, tak jsem byl rád, že můžu Natalii trochu pomoci, abychom se rychle sblížili a mohli se vrhnout do filmových nevěr,” říká Saša Rašilov. ■