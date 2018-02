Vítězka StarDance se toho nebojí: Svůj sexy zadeček vystavila na karnevalu v Riu. Odletěla tam sama

Veronika Lálová Foto: Super.cz/archiv V. Lálové

Vítězka poslední řady StarDance Veronika Lálová se již několik let věnuje karnevalové sambě. Nyní vyrazila až do samotného centra samby Ria de Janeira. Do Brazílie odletěla nejen kvůli karnevalu, který je největší oslavou samby, ale především sbírat nové zkušenosti.