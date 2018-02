S expřítelem vychází fantasticky: Aneta Vignerová se s ním schází při zvláštní příležitosti

Aneta Vignerová se pravidelně schází se svým ex. Foto: archiv Plasma Place (6x)

„Dříve jsem měla problémy, vadilo mi napichování žíly a chovala jsem se jako dítě. Ale když mě můj bývalý přítel Michal přesvědčil k darování plazmy, překonala jsem se. Je to na dobrou věc a připadám si pak nabitá energií,“ svěřila.

A proč vyráží na odběr právě s Michalem? „Byli jsme spolu tři roky, mám ho ráda a vždycky jsem ho považovala za součást rodiny. Budu ho vždy brát velmi důvěrně. Hodně o sobě víme a něco jsme spolu zažili a není potřeba se k sobě chovat nepěkně. Jinak jsem v současnosti sama. Jsem single lady a je mi tak dobře,“ vysvětlila.

Potřetí darovala krevní plazmu v centru na Andělu i moderátorka a modelka Monika Leová, a to i se svým snoubencem Martinem. Její maminka již darovala krevní plazmu snad padesátkrát, a tak se Monika nebojí.

Veronika Kašáková při této příležitosti podepsala s pražským odběrovým centrem memorandum o spolupráci. Dárci se tak mohou vzdát finanční náhrady ve výši 600 korun za jeden odběr právě ve prospěch jejího nadačního fondu, který podporuje děti z dětských domovů.

„Nejčastěji peníze využíváme na průvodce, kteří individuálně pracují s dětmi z dětských domovů a doprovázejí je pak na cestu do reálného života. Zatím jsem darovala jen krev, takže s plazmou to byla má premiéra. Pokud mi to zdravotní stav a časová kapacita dovolí, ráda bych chodila častěji. Je potřeba o tom mluvit a ukázat lidem, že je třeba pomáhat druhým. Považuji to skoro za povinnost,“ uvedla Veronika Kašáková. ■