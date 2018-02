Bývalá hvězda Verony Markéta už není jemnou blondýnkou! Je z ní sexy bruneta

Markéta Plecháčová Foto: Hair studio Honza Kořínek (2x)

Zpěvačka Markéta Plecháčová (32), kterou znáte ze skupiny Verona, se vydala na sólovou dráhu. Skupinu opustila po dlouhých šestnácti letech. "Mateřství změnilo můj pohled na svět a rozhoupalo mě ke změnám. Moc si vážím šestnácti let, které jsem s Veronou prožila, ale cítím, že je potřeba jít dál, jiným směrem a po svém. Moji fanoušci mne dál mohou sledovat jako Marqet a už brzy jim přestavím svůj nový singl,“ prozradila zpěvačka.

Její hudba je jiná než to, co dělala doposud. "Vše, co skládám, vychází jen a jen ze mě, mých pocitů a životních zkušeností. Jedná se o nezávislý pop, ve kterém míchám další oblíbené hudební žánry. Všechny skladby tvořím v angličtině a píšu k nim i vlastní texty,“ říká Markéta.

Zpěvačku si v poslední době všichni pamatují jako blondýnu, teď je z ní ale opět bruneta. "Přála jsem si změnu, blond vlasy jsem nosila posledních několik let. S Honzou jsme vymysleli tmavší variantu a postupně bych se ráda vrátila ke své přirozené barvě vlasů, i v tomto ohledu jsem pocítila potřebu být zase víc sama sebou,“ vysvětlila na focení svatebních účesů změnu image zpěvačka. ■