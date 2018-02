Hvězda Modrého kódu Eva Burešová v roli modelky! Poznat ji je opravdový oříšek

Eva Burešová Foto: Hair studio Honza Kořínek (3x)

Herečce a zpěvačce Evě Burešové se v současné době daří po všech stránkách. Má osmiměsíčního syna Nathaniela a vrátila se na sto procent do pracovního procesu. "Jsem moc ráda, že dokážu skloubit svůj pracovní čas s mateřstvím. Díky skvělému zázemí si můžu dovolit natáčet Modrý kód, hrát v divadle, zpívat a občas si užít i takovéto focení jako dnes tady,“ prozradila herečka během focení svatebních účesů kadeřníka Honzy Kořínka.

I když focení patří k její profesi, roli vlasové modelky si vyzkoušela vůbec poprvé. "Je to tak trochu jiné focení, jde totiž o vlasy, a tak to trvá podstatně déle, vše musí být dokonalé. Uhlazujeme každý vlásek a ladíme opravdu detaily,“ říká Eva a dodává, že i když je to náročné, práci si užívala.

"Bylo to pro mě osvěžující, poznala jsem nové lidi, fajn tým, ve kterém jsem se i já cítila jako ryba ve vodě,“ usmívá se herečka. Ke spolupráci ji přesvědčilo i to, že její fotky nebudou jen viset někde na stěně. "Příjemně mě překvapilo, že jedna z hotových fotek pomůže dobré věci a že ji budeme v první polovině roku dražit a výtěžek poputuje na charitu, kterou můžu vybrat sama podle sebe,“ dodala Burešová podporující oddělení neonatologie v hořovické nemocnici. ■