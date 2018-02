Idol 70. let opět na scéně. Slovenský herec se v seriálu předvede jako výstřední rebel a sukničkář

Juraj Kukura v roli Zoltána Maxe Foto: Česká televize

Hlavním hrdinou nebude drsňák bez bázně a hany vyžívající se v pěstních soubojích a automobilových honičkách. Inspektor Max, kterého hraje Juraj Kukura, je stárnoucí kriminalista, chlap z masa a kostí, který dokáže nejen vyřešit komplikované případy, ale poštvat si proti sobě většinu méně či více vlivných lidí. Řeší případy ze života a prezentuje se jako stárnoucí rebel, sukničkář a člověk, který má do detektiva supermana dost daleko.

„Je to tak. On má v sobě hodně člověčiny. Není absolutní hvězda, ale je to chlap jako každý jiný, který má své chyby. A ty jsou v tomhle seriálu důležité, protože ony mě, jako inspektora Maxe, dělají normálním člověkem. On má své lásky a nelásky, prožívá štěstí i smutky, také nemoci, ale spravedlnost, přátelství a takové to lidství je pro něj nejdůležitější. Říkal jsem si, když mám tu roli hrát, tak musí mít smysl, musí mapovat dobu, současnou morálku, otázky moci i té politické, jinak by nebyla žádným přínosem ani pro mě, ani pro diváky. A důležité je i to, že příběhy, ač jsou kriminální, nepostrádají humor,“ nechal se slyšet na novinářské předváděčce jedné z epizod seriálu Juraj Kukura.

Diváci uvidí Juraje Kukuru v roli ironického stárnoucího rebela a sukničkáře. „Všichni detektivové, kteří zůstali v naší paměti, byli něčím podivní, specifičtí, originální, a právě proto se na ně nezapomíná. A naším společným cílem bylo vytvořit právě takovou postavu,“ říká představitel titulní role Juraj Kukura a pokračuje: „Zaznamenali jsme dobu, v níž se dodnes objevuje velmi silný vliv minulého režimu. Série ale mapuje také různé drobné příběhy, se kterými se můžeme dnes setkat v běžném životě - sociální či finanční problémy, neúplné rodiny, drogy a podobně.“ ■