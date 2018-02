Úspěšná zpěvačka se už dietami netrápí: V šatech s obrovským výstřihem se pochlubila krásnými ženskými tvary

Demi Lovato Profimedia.cz

Popová hvězda se dříve kvůli sklonům k tloustnutí trápila. Za sebou má boj s depresemi i bulimií. V minulosti se jí sice podařilo zhubnout a udržet si štíhlejší postavu, s tím ale souvisel věčný stres, kvůli němuž ve výsledku trpěla a nedokázala si plně užívat svůj úspěch.

S tím už je ale konec. „Skoncovala jsem s dietami a trochu jsem přibrala. Už si žádné jídlo nezakazuji, nestydím se za své chutě a jsem mnohem šťastnější,“ tvrdí zpěvačka, která má za sebou zkušenost s poruchou příjmu potravy.

„Celá společnost je posedlá dietami. Kdykoliv si pustíte televizi, uvidíte reklamu na hubnoucí prášky nebo posilovací stroje,“ dodala Demi, která je se svou postavou smířená. A navíc umí ženské tvary prodat. Na Instagramu oznámila evropskou část svého Tell Me You Love Me World Tour sexy fotkou v šatech s obrovským výstřihem, na níž jsou díky zrcadlu její vnady vidět rovnou dvakrát. Prahu bohužel vynechá, čeští fanoušci budou muset za Demi vyrazit nejblíže do německého Kolína nad Rýnem. ■