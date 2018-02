Bývalá Miss Universe se svlékla donaha: I nádherná Olivia Culpo o sobě pochybuje

Olivia Culpo Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Přidala se k ženám, které zapózovaly nahé pro speciální edici fotek Sports Illustrated s názvem In Her Own Words (Ve vlastních slovech). Právě ta (slova) jsou jediným, co mají ženy, jež se do kampaně zapojily, na sobě. V případě Culpo to jsou například výrazy žena, figura, síla a další. Každá z modelek si slova zvolila sama - tak, aby ji vyjádřila.