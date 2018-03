V muzikálu ukazuje vnady ve výstřihu, v autě je za tvrdou holku: Olga Lounová promluvila o drsných nehodách

Olga Lounová Michaela Feuereislová

Olga Lounová se sice proslavila jako zpěvačka a herečka a již v dubnu opět naskočí do muzikálu Mamma Mia!, který se po krátké pauze vrací do Kongresového centra v Praze, postupem času se z ní ale stala zdatná závodnice rally. Ačkoliv má mnohaleté zkušenosti, nebezpečné karamboly se jí rozhodně nevyhýbají.

„Nejhorší nehoda asi byla, když jsme spadli před dvěma lety při Barum Rally na střechu auta,“ svěřila se zpěvačka s tím, že se tak stalo dva kilometry před cílem.

„Bohužel jsme uklouzli v zatáčce na štěrku, který před námi vyházela posádka, která tam měla taky nehodu těsně před námi. Já do toho pozdě zavřela zatáčku, a tak jsme vycestovali mimo trať. Byla to škoda. Vedli jsme ženský pohár,“ vzpomíná Olga.

Ačkoliv nešlo o hezkou vzpomínku, o život se prý nebojí. „To člověk nemůže posoudit, kdy mu jde o život. Někdo jde a praskne mu cévka v hlavě a už tu mezi námi není, takže kdoví kolikrát mě něco ušetřilo,“ říká Lounová, která podle svých slov nemá nikdy po nehodě problém usednout znovu za volant závoďáku, protože se její karamboly naštěstí obešly vždy bez zranění.

Olga nechce ale zůstat jenom u závodění. Představitelka Tanyi z muzikálu Mamma Mia! nově začala driftovat a u toho by chtěla zůstat co nejdéle. „Drifty jsou o dost bezpečnější než rally, tak minimálně v tom chci zůstat co nejdéle,“ svěřila se Olga, která už se těší, až to pořádně roztočí na muzikálových prknech.

„Moc se těším. Tento muzikál je fantastický. Je to zábavná komedie ze současnosti a zároveň si popláčete. Písně Abby se snad nedají oposlouchat, takže se moc těším, že se zase vyřádíme na scéně,“ dodala Lounová, která se udržuje v kondici tak, že se snaží nebýt líná. A při pohledu na její postavu je zřejmé, že se jí to daří. ■