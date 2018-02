Má za sebou jeden z nejsledovanějších rozchodů loňska. Teď už se herečka láskyplně tulí k novému příteli

Anna Faris a Michael Barrett Profimedia.cz

Když loni Anna Faris a Chris Pratt oznámili rozchod, fanoušky to zaskočilo, mnohé překvapilo, některé i zklamalo. Dumali, co za koncem osmiletého manželství, do kterého se narodil syn Jack (5), může být. Pár jich vzápětí přispěchalo s teorií, že hřebíčkem do rakve vztahu Faris a Pratta byl hercův údajný románek s kolegyní Jennifer Lawrence. Tyto domněnky se záhy ukázaly jako mylné, a tak se lidé museli smířit s vysvětlením, že důvodem krachu vztahu bylo časové zaneprázdnění obou.