Nešťastnice Jennifer Aniston je opět sama: Zhroutilo se jí další herecké manželství

Justin Theroux a Jennifer Aniston Profimedia.cz

Brada Pitta (54) jí odloudila Angelina Jolie (42) a nevyšlo jí to ani s Justinem Therouxem (46). Hollywoodské herečce Jennifer Aniston štěstí dlouho nevydrželo.

Rachel z Přátel byla manželkou Brada Pitta pět let. Druhý svazek spěje k rozvodu dva a půl roku po svatbě. Historie jejího vztahu s Therouxem je ovšem podstatně delší. Pár tvořili sedm let, ale do svatby se nehrnuli. A nejspíš věděli proč.

Herci už jsou smíření s tím, že manželství nezachrání. „Ve snaze o zabránění dalším spekulacím jsme se rozhodli oznámit naše odloučení. Toto rozhodnutí jsme vzájemně učinili v závěru loňského roku. Jsem nejlepší přátelé, jejichž cesty se rozdělily, ale nadále spolu budeme dobře vycházet,“ sdělili herci veřejnosti v oficiálním prohlášení.

Jennifer a Justin tímto doufají, že se média přestanou šťourat v jejich soukromí, když šli s pravdou ven. Aniston by se nerada dostala do stejné situace jako v době, kdy se rozváděla s Pittem. Proto herci vše přiznali a žádají respekt.

Řeči o lásce, která přerostla v přátelství, v jejich případě nebudou jen frází. Poté, co Jennifer a Justin dospěli k odloučení, spolu vyrazili na dovolenou do Mexika. Tohle se běžně u manželství spějících k rozvodu neděje. ■