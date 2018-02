Zlatem obepnuté vnady téhle atraktivní televizní celebrity rozzářily pláž v Miami. Její krásný úsměv vše zpečetil

Fitness trenérka, modelka, zpěvačka, a hlavně populární postava německých reality show Maria Hering Super.cz

Došlo to až tak daleko, že ho Němci začali zcela ignorovat a dost často mu dávali najevo, že pro ně nedosahuje patřičné úrovně, ani kdyby měl palác celý ze zlata. To byla pro Gillmeiera, závislého na předvádění se, naprosto zničující rána. Sbalil si své zlaté nádobíčko a odstěhoval do USA, kde svým okázalým stylem života rozčiluje nové sousedy.

Fitness trenérka, modelka, zpěvačka, a hlavně populární postava německých reality show Maria Hering, by se ale ráda nálepky Gillmeierovy ´vydržované blondýnky´ konečně zbavila. Bohužel zjišťuje, že jednoduché to rozhodně není. Pokud se toho vůbec někdy docílit dá. „Žila jsem život bývalého partnera, ale žiju svůj vlastní,“ tvrdí atraktivní kráska, která si zrovna užívá krásného počasí na Miami Beach.

A o své dokonalé křivky ve zlatavých bikinách se s námi dnes s úsměvem podělila. ■