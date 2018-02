Anife svými ňadry zhypnotizovala Pačese z Boyardu: Takhle jí civěl na napěchovaný dekolt

Anife Vyskočilová okouzlila Pačese. Foto: archiv FTV Prima

Anife Vyskočilová (43) s účastí v adrenalinové soutěži souhlasila, aniž by měla tušení, o co v ní jde. Když jí syn Boyard pustil v televizi, zhrozila se. To už ovšem měla podepsanou smlouvu a nebylo úniku.

Upovídaná celebrita si natáčení nakonec užila. A spolu s ní i stálý obyvatel pevnosti. Pačes si Anife oblíbil. Nemohl odtrhnout oči od jejích ňader. Temperamentní tanečnice si jeho zájem užívala a zapózovala s ním na vtipných fotkách.

Pokud by se v Boyardu soutěžilo o nejnapěchovanější dekolt, Anife by překonala i Dominiku Mesarošovou (32). O prsa ale v tomto pořadu nejde. ■