Americká herečka v plavkách ohromuje nejen svého muže: Majitelce této štíhlé figury je 71 let

Susan Lucci s manželem Helmutem Huberem Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Jméno herečky Susan Lucci našinci nejspíš mnoho neřekne, za sebou však má bohatou filmografii. Vždyť se v branži pohybuje už skoro padesát let. Jejím nejznámějším a nejúspěšnějším seriálem je All My Children, jenž se vysílal dlouhých 41 roků a přinesl Lucci několik cen i umístění v žebříčcích deníků The New York Times i Los Angeles Times (nejlépe placená herečka denních pořadů) či magazínu TV Guide, jenž ji označil za nejvýraznější herečku denních pořadů a v roce 1996 ji zařadil i mezi 50 největších televizních hvězd všech dob.