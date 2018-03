Pomůže jí tohle tělo ke slávě? Hvězda reality show si nechala odsát tuk a nakrucuje se v plavkách

Šestadvacetiletá Abi Clarke by se ráda zase objevila v televizi. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Ráda by opět byla ve světle reflektorů, bohužel toho neměla moc co nabídnout. Další z nekonečné řady britských celebritek, které ´sežvýká a vyplivne´ segment reality show, se rozhodla, že získá popularitu přes sexy tělo. Tím šestadvacetiletá Abi Clarke, která svých pět minut slávy zažila po účasti v pořadu The Only Way Is Essex, bohužel dosud nedisponovala.