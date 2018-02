Poprvé od pohřbu synovce na veřejnosti: Pavel Zedníček na sobě nedal znát smutek a zranil si ruku

Doufejme, že v tomto případě budou střepy přinášet jen štěstí. Michaela Feuereislová

Snažili jsme se Pavla Zedníčka zeptat na to, jak se vyrovnává s tak těžkou ztrátou. „Nezlobte se, ale je to citlivé, o tom se dnes nebudeme bavit,” odmítl konverzaci na toto téma herec.

Zedníček dorazil na akci plnou vína.

„Kamarád Petr Pečený mě pozval na akci, které se účastnil také francouzský vinař Jean-Francois Clouet z Grand Cru vinařství André Clouet z Bouzy,” uvedl oblíbený herec, který netušil, že byla akce koncipovaná také jako valentýnský večírek. „O nějakém Valentýnu jsem neměl ani tucha, to jsem zjistil až na této akci.“

S modelkou Andreou Verešovou, zmíněným francouzským vinařem a Doctorem P. P. se pak pustili do valentýnské výzdoby. „Kdopak se ujme sabráže?“ zeptala se Verešová po zdobení skleniček srdíčky přítomných na to, kdo šavlí otevře lahev šampaňského. Při pohledu na sekáček na maso a láhev šampaňského to mezi přítomnými zašumělo, napětí ovšem stouplo na bod varu až v okamžiku, kdy se Pavlu Zedníčkovi podařilo urazit hrdlo lahve. Přitom se nedopatřením pořezal. Zranění mu ale velmi rychle ošetřili.

„No vida, Valentýna neslavím, šampaňské nepiju, a takhle skvěle jsem si to užil," smál se při odchodu z party, z níž si odnášel láhev šampaňského pro manželku Hanku. ■