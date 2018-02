Herecký drsňák pořádal výstavu aktů: Hynek Čermák zvěčnil nahou i svou o 22 let mladší manželku

Hynek Čermák s manželkou Veronikou Herminapress

Čermák velmi rád fotí i svou manželku, herečku Veroniku Mackovou, jejíž akty na výstavě také ukázal. „Jako model najdete na fotkách i moji manželku. Tu fotím dost často a rád. I tady se ovšem snažím, aby nejen ona, ale i ostatní ženy nebyly zas až tak k poznání,“ prozradil Čermák.

Manželka Veronika je nejen hercovou múzou a vítaným objektem, ale i spolupracovnicí při fotografování. „Hodně si spolu povídáme, vyměňujeme si názory a probíráme nápady. Většinou, když jde Hynek fotit, a ne zrovna mě, tak jsem za objektivem s ním. A i mě tenhle jeho koníček baví,“ svěřila Veronika.

A jak se oblíbený herec k focení vůbec dostal? „Fotit jsem začal zhruba před sedmi lety, a i když už nějaká doba uplynula, stále jsem ještě nadšený začátečník. U nás v rodině jsou takové umělečtější sklony normální, sestra je fotografka, oba rodiče malíři. Já jsem vyrůstal mezi malbami aktů a celoživotně jsem cítil, že bych chtěl foťákem ztvárňovat krásu, tedy akt. Pustil jsem se do toho, jak bylo řečeno, před těmi sedmi lety. Tahle činnost je pro mě koníčkem a nezbytnou součástí života. Není to profese, nebudu se tím živit. V tom mám jasno,“ prohlásil Hynek, kterého krajinky a zátiší nikdy nelákaly.

„Tohle mě opravdu nikdy netáhlo. Jo, ještě mě baví portréty, ale ty akty jsou prostě pro mě nejzajímavější.“

Jako herec Čermák momentálně točí další díly seriálu Rapl a pak by měl naskočit do realizace podle jeho slov velice zajímavého filmu. Jak se bude jmenovat a o čem bude, prý zatím nemůže prozradit, ale diváci se určitě mají na co těšit. ■